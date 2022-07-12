Президент Академии наук раскритиковал планы ПДС реорганизовать вузы

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Президент Академии наук Молдовы раскритиковал недавно объявленную Министерством образования и исследований реформу высшего образования. Ион Тигиняну говорит, что исследовательские институты узнали из прессы о намерении власти объединить исследовательскую сферу с университетской. Президент АНМ расценивает реформу как недемократическую и непрозрачную.

Тигиняну утверждает, что с сотрудниками научно-исследовательских институтов не консультировались по вопросу оптимизации.

– По реформе 2017 года НИИ были переданы из состава Академии наук Молдовы в ведение Министерства образования, теперь министерство желает передать их университетам. Прежде чем приступать к такой широко задуманной реформе, необходимо провести оценку. Оценка не состоялась. Коллеги из НИИ сообщили мне, что узнали о реформе из СМИ. Кто принял это решение? Насколько нам известно, в министерстве нет коллегии. Была создана межведомственная группа, которая не созывалась. Ранее предлагалось оптимизировать институты, из 18 создать 6, было также предложение вернуть их в состав Академии наук. Ничего не получило одобрения! Неправильно то, что делается сейчас, это недемократично, – сказал президент Академии наук, сообщает ipn.md.

С другой стороны, министр образования утверждает, что оптимизация университетов и их слияние с научно-исследовательскими институтами – необходимость в условиях плачевной демографической ситуации, в которой оказалась Республика Молдова. По словам Анатолие Топалэ, реформа высшего образования приведёт к повышению качества обучения, повысит конкурентоспособность университетов в международном плане и обеспечит гармоничное сотрудничество студентов и специалистов в области исследований.

Напомним, по предложению Министерства образования и исследований Государственный университет Молдовы реорганизуется путём поглощения Академии государственного управления, Государственного университета физической культуры и спорта и ряда институтов страны. Аграрный университет войдет в состав Технического университета. Молдавская экономическая академия (ASEM) будет реорганизована путём поглощения Национального института экономических исследований. А Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ реорганизуется путём слияния с Тираспольским государственным университетом и Тараклийским государственным университетом им. Григория Цамблака. Кроме того, большинство научно-исследовательских институтов переведены в подчинение Государственного университета Молдовы, Технического университета Молдовы и Педагогического университета им. Иона Крянгэ.

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