Превысил скорость и перевернулся на мотоцикле: водителя госпитализировали после ДТП

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Авария произошла накануне в Каларашском районе. 32-летнего водителя мотоцикла доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

По данным полиции, мотоциклист ехал в сторону Унген. Из-за высокой скорости он не справился с управлением и врезался в декоративный пешеходный мостик. В результате аварии мужчина получил серьёзные травмы и был доставлен районную больницу Калараша, передаёт publika.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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