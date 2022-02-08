Превратил квартиру в свалку и поджёг её: в Каушанах потушили пожар на 5 этаже

Превратил квартиру в свалку и поджёг её: в Каушанах потушили пожар на 5 этаже

Инцидент произошёл накануне в городе Каушаны. Однушка на пятом этаже загорелась после того, как хозяин намеренно поджёг мусор, находившийся в ней.

В службу 112 позвонили соседи, которые заметили, что подъезд дома заполнился дымом. Пожарные эвакуировали 13 человек, которые могли получить отравление угарным газом. С огнём боролись около 40 минут, после чего пожар был ликвидирован, передаёт realitatea.md.

По словам соседей, в квартире проживает мужчина с психическими отклонениями. Он постоянно приносит мусор в квартиру и периодически поджигает его.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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