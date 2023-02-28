Преветтинг им судья

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О кризисе в судебной ветви государственной власти

Анастасия ПОГОДИНА, info@aif.md

За последние две недели заявления об увольнении подали 26 служителей Фемиды, в том числе 20 судей Высшей судебной палаты.

Коллапс системы

Массовый исход судей из высшей судебной инстанции в Молдове происходит впервые. Это сродни коллапсу в одном из звеньев государственной власти. Мнения многих представителей этой ветви власти и руководства страны разделились.

В минувшую пятницу ряд юристов на пресс-конференции высказали своё мнение по поводу сложившейся ситуации. По словам члена Союза адвокатов Юрия Мэрджиняну, особую озабоченность вызывает то, что в ВСП из 25 судей осталось пятеро.

– Представим себе, что ВСП с марта фактически не может осуществлять свою деятельность как по уголовным, так по гражданским и административным делам. В такой ситуации так называемый преветтинг, проводимый якобы по европейской модели, привёл к коллапсу системы, – отметил Ю. Мэрджиняну. – Это издевательство над всей страной… Этот Высший совет магистратуры принадлежит одной партии – PAS. По сути, это полностью узурпированный ВСМ.

Экс-министр юстиции Фадей Нагачевски считает, что из-за блокирования деятельности ВСП, произошедшего по причине злоупотреблений со стороны бывшего главы Минюста Сержиу Литвиненко и его подчинённых, существуют огромные риски проведения избирательного процесса осенью текущего года, а именно общих местных выборов.

– В случае блокирования деятельности ВСП или нарушения её работы из-за сокращённого состава возникают риски снижения доверия к избирательному процессу и/или лишения участников выборов предусмотренного законом обращения в независимый орган ВСП, – сказал Ф. Нагачевски.

Экс-глава по этике и дисциплине Союза адвокатов РМ Михаил Гафтон утверждает, что в молдавском обществе сложилась тотальная неустойчивость правовых отношений.

– Сегодня не существует какого-либо сотрудничества исполнительной и законодательной властей с судебной, – говорит М. Гафтон. – Если правительство хотело продвигать реформу, почему оно не организовало широкие консультации с судебными органами, обществом и т. д.? В таких процессах совершаются некоторые ошибки, но было бы неплохо распознать и разъяснить их.

Бойкот не поможет

Председатель парламента Игорь Гросу на одном из местных телеканалов заявил, что власти были готовы к такому развитию событий, поэтому предложат решения для выхода из сложившейся кризисной ситуации. По его мнению, причина массовых отставок судей – введение процедуры их предварительной проверки. «У меня нет доказательств, но пока не будет доказано обратное, пока кто-нибудь не выйдет и не объяснит аргументированно – не столько мне, сколько общественности, – что у них есть какие-то неопровержимые аргументы, объясняющие, почему они это делают, массово уходят, происходящее будет наводить меня на мысль, что кто-то каким-то образом пытается заблокировать работу судебной системы», – заявил спикер. Он также заметил, что, затевая реформу, партия власти предполагала и такое развитие событий, но решение будет найдено и никто «не пойдёт на поводу у некоторых судей, которые из-за обиды или с целью навредить политическому классу наказывают всё общество».

В свою очередь министр юстиции Вероника Михайлов-Морару предположила, что отставки судей могут быть бойкотом, стремлением избежать внешней оценки в ВСП. Позже глава Минюста встречалась с членами Высшей судебной палаты, в том числе и с подавшими в отставку, и попыталась их убедить не спешить с уходом, чтобы ВСП могла нормально работать хотя бы до проведения процедуры преветтинга. Прошедшим отбор было обещано повышение зарплаты.

Сегодня не существует какого-либо сотрудничества исполнительной и законодательной властей с судебной.