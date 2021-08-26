Претор сектора Рышкановка посетил с рабочим визитом город Арад

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С 19 по 24 августа претор столичного сектора Рышкановка Влад Мельник посетил с рабочим визитом румынский город Арад по приглашению примара Кэлина Бибарта. Об этом в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан, отметив, что у Кишинёва с городом Арад подписано Соглашение о побратимстве.

– Мероприятие проходило в рамках дней Арада. Обсуждались такие темы, как развитие партнёрских отношений, обмен опытом и знаниями, содействие диалогу и создание благоприятного климата в сфере экономики, а также решение социальных проблем и развитие межобщинного сотрудничества, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, целью диалога является улучшение сотрудничества в областях, представляющих общий интерес (культурная, художественная, научная, образовательная, спортивная, экономическая, социальная, охрана окружающей среды, местное публичное управление), между городом Арад и сектором Рышкановка.

Кроме того, стороны обсудили совместные концепции, предложения и проекты, которые принесут пользу гражданам.

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