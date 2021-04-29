Претор Ботаники и глава администрации Московского района Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

Претор Ботаники и глава администрации Московского района Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве
Как отметил на своей странице в соцсети Ион Чебан, это первый договор такого рода. Московский район Санкт-Петербурга и сектор Ботаника Кишинёва имеют определенное сходство: обе административно-территориальные единицы – это «ворота» северной части городов, где расположены аэропорты, добавил он.  

– Крайне важно, чтобы этот полезный опыт городского управления и администрирования, начиная со дворов, улиц, подземных переходов, был реализован в Кишинёве. Мы хотим изучить самые лучшие практики и применить их в нашей столице, – подчеркнул Чебан. 
Напомним, сегодня генпримар Кишинёва и губернатор Санкт-Петербурга также подписали соглашение о сотрудничестве.

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