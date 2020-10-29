Претор Ботаники будет отправлен в отставку

Претор Ботаники будет отправлен в отставку

Об этом сегодня в ходе внезапного визита в данный сектор заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что Препелицэ должен представить заявление об увольнении до конца сегодняшнего дня. 

Градоначальник напомнил, что претора Ботаники не раз предупреждали о необходимости эффективной работы, однако по сей день во многих сферах дела обстоят неудовлетворительно.

– Ботаника – самый большой сектор Кишинёва, в нем должно осуществляться много проектов, однако он очень отстает в этом направлении. Тут по-прежнему грязно, везде разруха, и это больше нельзя терпеть, – подчеркнул генпримар.

Временно исполняющей обязанности претора Ботаники назначена сотрудник кабинета примара Диана Губа. Ей предстоит в течение 10 дней представить план работ в секторе на 2021-2023 годы.

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