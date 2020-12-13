Преступление, шокировавшее всю страну: подозреваемая в жестоком убийстве собственной матери была задержана

Преступление, шокировавшее всю страну: подозреваемая в жестоком убийстве собственной матери была задержана

Как пишут СМИ, девушка является дочерью бывшего кандидата на пост башкана Гагаузии на выборах 2019 года Василия Аладова. Известно также, что она – студентка Медицинского университета. 

Как пишет gagauzinfo.md со ссылкой deschide.md, подозреваемая поссорилась с 40-летней матерью из-за того, что она намеревалась отправить дочь в наркологический диспансер. Другие СМИ, цитируя дядю девушки, пишут, что речь шла лишь о консультации у психолога.

Напомним, будучи под воздействием наркотиков, комратчанка взяла кухонный нож и несколько раз ударила мать, после чего вырезала сердце у неё из груди и сбежала к другу. Там её нашли и задержали.

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