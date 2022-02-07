Преступление “под градусом”: в Кишинёве задержали домушника (ВИДЕО)

Преступление “под градусом”: в Кишинёве задержали домушника (ВИДЕО)

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Фалештского района, подозреваемого в совершении квартирной кражи. 

По данным пресс-службы столичной полиции, 33-летняя женщина рассказала правоохранителям, что у неё из квартиры пропало имущество. Сумма ущерба составила 7500 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Во время допроса он признал свою вину. Он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев полуоткрытую дверь, он проник в квартиру, откуда украл телевизор и микроволновку. Телевизор ему удалось продать, за него он получил 800 леев.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 32500 до 67500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

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