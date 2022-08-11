Преступление на почве ревности: мужчина признан виновным в убийстве односельчанина

Преступление на почве ревности: мужчина признан виновным в убийстве односельчанина

Суд вынес обвинительный приговор 40-летнему неоднократно судимому жителю села Кузьмин.

В прошлом году мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанёс односельчанину разбитой бутылкой несколько ударов в область грудной клетки, шеи и головы. Потерпевший скончался через несколько минут от кровопотери. Эксперт обнаружил на теле погибшего порядка семи резаных ран. Как оказалось, конфликт произошёл на почве ревности, пишет novostipmr.com.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Там же он будет проходить принудительное лечение от алкоголизма.

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