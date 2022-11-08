Преступление без наказания

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О том, что «банковские аферы» Илана Шора – не чета голливудским вестернам

Михаил Пойсик, доктор экономики, info@aif.md

Страсти вокруг хищения запредельных сумм из банковского сектора в 2014–2015 годах не утихают и по сей день. По тогдашнему курсу оно было эквивалентно одному миллиарду евро. Тогда исчезло 42% всей денежной массы физических и юридических лиц Молдовы в наличных и безналичных леях!

Нашли крайнего

И это произошло в самом бедном государстве Европы, которое словно в насмешку коллективный запад признал историей успеха. При этом нынешняя власть и политические деятели, всячески её поддерживающие, пытаются убедить всех в том, что одним из главных действующих лиц этого преступления является ставший уже притчей во языцех Илан Шор, сдвинувший на второй план не только Вячеслава Платона, но и Влада Плахотнюка.

Таким образом, по масштабам содеянного в рамках одного государства, Илана Шора, несомненно, следует возвести в ранг самого значимого мошенника в мире. К тому же при этом следует учесть, что родился он в 1987 году, то есть на тот момент ему было всего-то 27 лет! Получается, что под дудку этого ещё вчерашнего юноши якобы безропотно отплясывали руководство и сотрудники шести самых значимых коммерческих банков страны (Moldova Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Banca de Economii и Unibank), которые в ноябре 2014 года свои денежные ресурсы аккумулировали в Banca Socială пул в 17,8 млрд леев?! И это официально было отражено в бухгалтерских балансах Banca Socială.

Мессингу и не снилось

За октябрь в строке 140 Altе асtivе там ещё числилась сумма в 60 630 520 леев, то есть 60,6 млн, а в ноябре здесь уже фигурировали 17 854 031 842 лея, или 17,8 млрд! Именно из этой суммы 25 и 26 ноября в Banca Socială пяти кишинёвским фирмам с мизерными уставными капиталами оформили кредиты на общую сумму 13,3 млрд леев: Danmira – 2,7 млрд, Davema-Com – 3,2 млрд, Voximar-Com – 2,5 млрд, Contrade – 2,3 млрд и Caritas Group – 2,6 млрд леев. Эти миллиарды незамедлительно были конвертированы в иностранную валюту и выведе-ны из Молдовы. Кроме того, оставшуюся часть средств из этих 17,8 млрд направили на закрытие ранее выданных ссуд другим фирмам. А фиктивным ответчиком-залогодателем по всем данным заимствованиям провели офшорную компанию Fortuna United LP. Её учредителями являлись две офшорные сейшельские компании – Brixton Venture Limited и Trafford United Limited. Как выяснилось впоследствии, их руководство понятия не имело о том, что компания Fortuna United LP выступила не только гарантом по кредитам в размере около $1 млрд, но и фигурировала в материалах уголовного дела.

И это общеизвестные факты, которые неоднократно не только были озвучены в медийном пространстве, но и не подвергались сомнению. При этом, как следует из приведённых фактов, непосредственное хищение было осуществлено не из Banca de Economii (к этому времени Илан Шор уже и не был председателем его административного совета), а из Banca Socială!

Надо полагать, что в гипнотическом трансе, продуцируемом Иланом Шором (как это в своё время генерировал широко известный и легендарный экстрасенс Вольф Мессинг), оказались и члены правительства республики, включая Майю Санду, тогдашнего министра образования, которые под данную аферу единогласно утвердили гарантийное обязательство для Национального банка Молдовы. А уже на его основе «для поддержания ликвидности» НБМ открыл кредитные линии на 9,43 млрд леев: Banca de Economii – 5,27 млрд леев, Banca Socială – 2,8 млрд и Unibank – 1,35 млрд леев. И эти средства в нарушение действующих нормативных актов были предоставлены под мизерные 0,1% до 27 марта 2015 года. Был проигнорирован тот факт, что в данный период самим же НБМ была установлена ставка рефинансирования в 3,5%. Именно по ней НБМ был обязан выдавать кредиты коммерческим банкам!

А основные хищения произошли с 5 по 25 ноября 2014 года, когда парламент был нефункциональным, да и избирательная кампания была в разгаре. И, как утверждает сам Илан Шор, эти деньги пришли на четвёртый день после того, как он был отстранён от управления Banca de Economii. К тому же, как он заявил, акционеры ликвидированных в 2015 году банков готовы выкупить портфель неблагоприятных кредитов, возместить государству причинённый ущерб, а затем вернуть свои деньги, затребовав их у настоящих бенефициаров аферы. Однако власть данное предложение так и оставила без внимания, ибо на кого же тогда она будет переводить стрелки, «объясняющие» проблемы Молдовы…

Грязная подверженность

Как известно, коммерческие банки работают с чужими деньгами, и их обрушение приводит к тяжёлым финансовым и социальным потрясениям в любой стране. Именно поэтому во всём мире банковская деятельность жёстко регламентируется и контролируется центральными банками. И в нашем государстве в регламентах НБМ практически все процедуры, осуществляемые в банковском бизнесе, детально расписаны. В свою очередь и коммерческие банки на их основе утвердили собственные внутренние регламенты. При этом один из важнейших – это регламент о «крупных» подверженностях. В частности, в пункте 4 данного нормативного документа прописано: «Чистая подверженность, взятая на себя банком перед одним лицом или группой согласованно действующих лиц, не должна превышать 15% совокупного нормативного капитала банка». То есть максимально возможная для размещения сумма для Banca Socială не могла на тот период превысить 70 млн леев. Более того, в пункте 8 «Решение о заключении любой сделки, приводящей к формированию «крупной» подверженности, принимается большинством членов совета банка до проведения соответствующей сделки».

Тем не менее, как отмечалось выше, пяти вышеназванным фирмам в Banca Socială всё же были оформлены кредиты на 13,3 млрд леев, невзирая на их вопиющую противоправность. А в целом данное должностное преступление, которое должно было бы трансформироваться в уголовное преследование, совершили кредитные инспекторы, подготовившие пакеты документов по обоснованию «целесообразности» размещения запредельных сумм фактически без залогового обеспечения и оформившие данные договоры заимствования; начальник кредитного отдела и юристы банка, которые их завизировали; члены кредитного комитета, а также члены административного совета банка, одобрившие размещение данных миллиардных кредитов. А подвели черту в этом беспределе главный бухгалтер и руководитель банка, поставившие свои подписи под платёжными документами и скрепившие их мокрой печатью Banca Socială.

Безучастный Нацбанк

Но и это далеко не полный перечень всех подельников. При этом во всём произошедшем следует выделить особую роль Национального банка. Его «безучастность», шитая белыми нитками, ещё восемь лет назад должна была бы быть квалифицирована как особо тяжкое деяние. Ведь все эти транзакции проводились через автоматизированную систему межбанковских платежей расчётно-кассового центра НБМ.

Во-первых, из текстов платёжных поручений его сотрудники не могли не видеть не только огромные суммы, но и назначения платежей. Во-вторых, с 2007 года действует закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который предписывает сообщать компетентным органам о любых перечислениях, превышающих 500 тыс. леев. А те, в свою очередь, были обязаны незамедлительно проинформировать органы уголовного преследования в случае разумных подозрений. Но и здесь служители Фемиды проявили полное безучастие.

Впоследствии Дорин Дрэгуцану, тогдашний губернатор Нацбанка Молдовы, будет заявлять, что коммерческие банки – это акционерные общества, и поэтому НБМ якобы не вправе вмешиваться в их деятельность. Он как бы запамятовал, что в соответствии с Законом о НБМ, его решения не может приостановить даже суд.

То есть предписания за подписью Дрэгуцану выше судебных решений (см. Закон РМ №548 от 21.07.1995 г. «О Национальном банке Молдовы», в частности статью 11(5) «Акты Национального банка не подлежат проверке целесообразности». – Прим. М. Пойсик)! Более того, вице-президент Национального банка Эмма Тэбырцэ лично контролировала незамедлительность проводок всех транзакций по реализации данной схемы, за что она в конце марта 2015 года была отправлена в отставку.

Инфантильным оказалось и правительство, возглавляемое Юрием Лянкэ, которое приняло секретное постановление. В соответствии с этим документом, 13 ноября 2014 года Минфин определил гарантию под кредиты НБМ для Banca de Economii, Unibank и Banca Socială в сумме 9,5 млрд леев. А 30 марта 2015 года правительство Кирилла Габурича добавило к ним ещё 5,34 млрд. В свою очередь часть этой суммы была направлена на закрытие межбанковских кредитов Moldova-Agroindbank, Moldindconbank и Victoriabank. Поэтому в дальнейшем эти банки как бы выпали из преступной схемы, и о них сегодня стараются не упоминать.

Таким образом банки получили из валютных резервов государства 14,84 млрд леев, хотя дефицит ликвидности у них тогда не превышал и двух миллиардов!

Бутафорный информационный шум

Ещё в феврале 2015 года глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну резюмировал: «Картина того, как были выведены деньги из BЕМ в Banca Socială и затем за пределы Молдовы, ясна. Известны имена людей, подписавших контракты, есть и сами контракты. Теперь дело за малым – доказать умысел этих людей присвоить эти деньги или передать не безвозмездно, конечно, третьему лицу».

Сегодня уже известно, что обо всех этих деяниях соответствующие доклады заблаговременно ложились на стол президенту страны, премьеру и другим высокопоставленным чиновникам. Но и они предпочитали делать вид, что ничего противоправного не происходит. И даже спустя более семи лет после данного заявления реальных посадок как не было, так и не предвидится. Более того, эта афера осуществлялась не иначе как организованной преступной группой! А здесь уже совсем другая статья – 191-я, часть (5), о присвоении чужого имущества. И она гласит: «Действия, предусмотренные частями (1)-(21) или (3), совершённые в особо крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет».

Разумеется, за прошедшие восемь лет обнародовано множество уточняющих фактов, которые, безусловно, должны были бы лечь в основу целого ряда обвинительных заключений. Но на данный момент их-то во внимание как раз и не берут, а лишь пытаются создать некую видимость озабоченности в выяснении данного злодеяния, изображая тем самым некий бутафорный информационный шум.

Тем не менее поток полуправды и откровенной лжи вокруг хищения миллиарда по-прежнему вводит в заблуждение граждан Молдовы в том, что в стране якобы реально началась бескомпромиссная борьба за возврат украденных средств и наказание виновных. Увы, это далеко не так. Более того, всё делается для того, чтобы увести как технических исполнителей коррупционного инцидента, так и его организаторов от справедливого возмездия. А бремя возврата похищенного миллиарда, переведённого в государственный долг, переложили на плечи своих сограждан. И мы его уже несём!

Поток полуправды и откровенной лжи вокруг хищения миллиарда по-прежнему вводит в заблуждение граждан Молдовы в том, что в стране якобы реально началась бескомпромиссная борьба за возврат украденных средств и наказание виновных. Увы, это далеко не так. Более того, всё делается для того, чтобы увести как технических исполнителей коррупционного инцидента, так и его организаторов от справедливого возмездия.

Кстати

Примитивная диктатура

Главной целью раскручивания в медийном пространстве какофонии об основном расхитителе народного достояния Илане Шоре, надо полагать, стала реализация задачи по снятию с предстоящей выборной гонки возглавляемой им партии. И именно для этого 51 день беспрецедентно продержали в тюремной камере Марину Таубер, а затем перевели её под судебный контроль. Столь же последовательно, с той же целью прессуют экс-президента РМ Игоря Додона и членов его семьи. А тех, кто противится этому произволу, буквально ломают через колено. Уже более года по длинному перечню выдвинутых против него обвинений, так и не доведённых до логического конца, отстранён от должности генеральный прокурор Александр Стояногло.

А это уже не демократия, о которой приходится слышать сплошные разглагольствования, а примитивная диктатура захваченного государства, посредством которой действующая власть стремится сохранить свои портфели, по сути прибегая к противоправным действиям и стремясь подмять под себя не только все структуры государства, но и медийные ресурсы.