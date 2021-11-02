Престижная профессия бьёт по карману

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О том, сколько готовы платить молодые люди за обучение в вузе

С каждым годом количество студентов в молдавских высших учебных заведениях сокращается, собственно, как и бюджетных мест. Современное образование – целая индустрия. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Но по факту самыми дорогими становятся наиболее востребованные или редкие специальности.

Архитекторы будущего

В этом году для первокурсников всех вузов было выделено 5040 бюджетных мест. Поступило около 12 тыс. студентов. То есть более половины из них начали учёбу на контрактной основе. Третье место по уровню оплаты за обучение – 13,5 тыс. леев в год – занимают специальности «архитектура» и «дизайн интерьеров».

Государственный технический университет Молдовы (ТУМ) – единственный вуз в Молдове, где молодые люди могут получить профессию архитектора, и потому на этом факультете сосредоточен лучший в этой области преподавательский состав.

Как уточнил доктор технических наук, декан факультета архитектуры и градостроительства ТУМ Илья Бричикару, эта специальность востребована, потому что, как правило, высоко оплачивается, а выпускники хорошо зарекомендовали себя за границей.

– В этом году на факультет «архитектура» мы набрали шесть групп, это более 70 человек. Около четверти из них учатся на бюджетной основе, – поясняет Илья Бричикару. – Все инженерные специальности достаточно сложные, первокурсники тяжело привыкают к нагрузкам и, конечно, какой-то небольшой процент студентов отсеивается. Есть и другая причина: молодые люди подают документы и в иностранные вузы. И если из-за рубежа приходит подтверждение о приёме, то, конечно, они уезжают. Оплата по контракту в 13,5 тыс. леев для Молдовы может показаться большой суммой, но государство на обучение одного будущего архитектора тратит около 30 тыс. леев, так что контрактники лишь частично оплачивают обучение. Надо учесть, что если у студента хорошие показатели в учёбе, по окончании курса его могут перевести на бюджет.

Молдове очень нужны специалисты в градостроении, впрочем, как и во всём мире. В ТУМе широко распространён принцип обмена студентами. Когда ребята присматриваются к другим странам и уезжают, им не очень хочется возвращаться домой, а так бы хотелось, чтобы они оставались на родине.

Внятных методологий по определению стоимости обучения студентов не существует. В отчёте Счётной палаты за 2020 год указывается, что в этом вопросе нет транспарентности и непонятно, как высчитываются эти суммы.

Зубастая сумма

Второе место по оплате занимает специальность стоматолога в Государственном университете медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану (ГУМФ). Стоимость контракта доходит до 33 100 леев в год.

Почему стоматология пользуется большим спросом, гадать не надо. Выпускники вуза находят работу в частных клиниках, и многие из них со временем открывают личные кабинеты. То есть, инвестируя деньги в обучение, они изначально знают, что их вложения окупятся. Тем не менее в группе предусмотрено 10 бюджетных мест. Кстати, несмотря на стоимость контракта, конкурс на стоматологический факультет в этом году составил 24 человека на место. Как уточнил профессор, доктор-хабилитат медицинских наук, ректор ГУМФ Емил Чебан, в течение двух лет, когда он руководит вузом, стоимость обучения в институте не изменилась. К примеру, в США год обучения на этом факультете обходится в $100 тыс.

На разных специальностях в медицинском университете на бюджетной основе обучается около половины студентов. Как и в других вузах, те, у кого хорошая успеваемость, смогут получить образование бесплатно, а те, кто понял, что медицина – не их профессия, просто уходят. И таких около 10 – 15%. Но сколько бы специалистов ни готовил медицинский вуз, их всё равно не хватает.

– Низкие заработные платы – основная причина того, что молодые специалисты покидают Молдову, – говорит Е. Чебан. – К примеру, в Румынии зарплату врачам подняли до €4 тыс., зарплата резидента – €1500 – €2000 плюс платные дежурства, за каждое – от €200 до €400. Стипендия наших резидентов составляет 1 тыс. леев и зарплата 5 тыс. леев, т. е. около €300. Поэтому в половине районов не хватает специалистов в области эндокринологии, онкологии, кардиологии, урологии и т. д. Врачи не хотят ехать на работу в населённые пункты, где наблюдаются проблемы с жильём и в должной мере отсутствуют блага цивилизации. В районы возвращаются единицы – и то по личным мотивам. Ещё одна причина – отсутствие стабильности в стране. На данный момент – рост цены на энергоносители.

Кстати, стоимость контракта в медицинском университете также ниже реальных затрат. Сегодня на одного студента государство затрачивает 57 тыс. леев, а стоимость обучения на медицинском факультете для молдавских студентов составляет около 30 тыс. леев.

Духовная потребность

Академия музыки, театра и изобразительных искусств (АМТИИ) – единственный государственный университет в Молдове в области культуры и искусства. Как оказалось, именно здесь получают самое дорогое в нашей стране образование. Стоимость обучения по специальности «академический вокал» и «дирижёр оркестра» – 35 950 леев.

Народная артистка, режиссёр музыкального театра, преподаватель оперной подготовки кафедры академического пения АМТИИ Элеонора Константинова утверждает, что наша маленькая Молдова, возможно, благодаря смешению национальностей, густо населена талантами. Наши люди наделены музыкальным слухом, чувством ритма и удивительными голосами. В советское время самородки находились даже в художественной самодеятельности. Готовить их было сложно, но не безнадёжно. Не все становились солистами, зато пополнялся хор. Зарплата и по тем временам не была высокой, зато в театре Оперы и балета был обширный репертуар. Сейчас на факультетах академии тоже есть бюджетные места, но любой талантливый человек может стать певцом и за деньги.

– Оперная подготовка предполагает синтез вокала, актёрского мастерства и пластики. Это очень сложно, причём всё это надо совместить с живым оркестром. На долю секунды опоздал – и всё, – поясняет Элеонора Константинова. – Лучшие мои студенты поют во многих театрах мира. Многие вырвались из скучной среды быта и получают удовольствие от своей работы. К примеру, очень востребованным стал ансамбль Brio Sonores. Эти ребята тоже учились у меня. С каждым студентом академии необходимо работать индивидуально, именно поэтому стоимость контракта, по сравнению с другими вузами, высокая. При этом люди готовы вкладывать деньги в обучение, заранее не зная, смогут ли окупить свои вложения.

Далеко не все студенты АМТИИ – выпускники лицеев. Возраст первокурсников колеблется от 18 до 40 лет. То есть многие в эту профессию приходят осознанно, предварительно накопив деньги на обучение. По мнению Элеоноры Константиновой, они, в первую очередь, делают это для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Это их духовная потребность.

Каждый сам выбирает для себя профессию. И тут важно, чтобы желания наших детей совпадали с нашими возможностями.

Мнение Поповича

Парадоксы платного обучения

На данный момент в Молдове 16 государственных университетов, находящихся в подчинении различных министерств, в которых, в среднем, более 56% студентов обучается на контрактной основе. Дорого это или нет – однозначно сказать сложно. Это рынок. На эту тему не раз высказывалась и Счётная палата, потому что внятных методологий по определению стоимости обучения студентов не существует. В этом вопросе нет транспарентности, непонятно, как высчитываются эти суммы. Парадоксально, что по одним и тем же специальностям в государственных вузах различные расценки и оплата может разнится в разы. Нужно выяснить и как расходуются деньги, полученные от студентов-контрактников.

Что касается процентного соотношения между бюджетными и платными местами, то здесь должны быть сделаны расчёты, какие специальности нам нужны. В целом необходимо полностью пересмотреть концепцию подготовки кадров в вузах РМ, изменить парадигму экономического обоснования высшего образования, расставить акценты. Высшее образование – это не сфера услуг. Об этом мы говорили не один раз, но, к сожалению, ничего не делается. Мы потеряли очень много времени, и у нас есть реальные шансы утратить высшее образование Молдовы. Государство должно его рассматривать с точки зрения долгосрочных вложений в подготовку кадров. Ещё нет точных данных, сколько у нас студентов. Я думаю, около 50 тыс. С учётом того что большая часть из них потом уезжает или не работает по специальности, то со временем нам придётся завозить врачей, инженеров, преподавателей, специалистов других отраслей, способных принимать инновационные решения, иначе не будет развиваться экономика. Сейчас ясно одно: система высшего образования республики больна и эта болезнь усугубляется.

Корнелиу Попович,

доктор философских наук,

экс-министр образования

Наталья Устюгова