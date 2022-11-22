Пресс-служба не опасна, но трудна

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Виктор Даги – о радости футбола, работе в ФФМ и УЕФА и о чемпионате мира

Алексей Попов, info@aif.md

В эти дни в Катаре проходит чемпионат мира по футболу. А это хороший повод поговорить со знатоком отечественного и международного футбола.

Сегодня гость «АиФ в Молдове» – спортивный журналист Виктор Даги. Он сам прекрасно играет в футбол, свободно владеет тремя необходимыми для работы языками, профессионально заточенным пером и приятной, броской, истинно романской внешностью. Он активно работает в Федерации футбола Молдовы и представляет нашу страну, трудясь как медиаофицер УЕФА.

ДОСЬЕ

Виктор Даги родился 19.01.1974 г. в Кишинёве. Окончил Кишинёвский торговый техникум. Корреспондент спортивных газет Fotbal Hebdo, SIST Sport и Sport Plus. Пресс-атташе футбольного клуба «Зимбру» (Кишинёв). Сотрудник Департамента связи с общественностью Федерации футбола Молдовы. Медиаофицер УЕФА.

Коллекционер программок

– Виктор, как вы стали заниматься футболом, у кого учились?

– Как другие мальчишки гонял мяч во дворе, когда вдруг в наш третий класс пришёл футбольный тренер Анатолий Власович Ступа. Он пригласил всех желающих прийти на занятия в футбольную школу, расположенную на Рышкановке. Так я познакомился с футболом как с видом спорта. И надо же, у меня стало получаться и получаться лучше, чем у других. Тренеры заметили мои способности. Но чтобы задержаться в футбольной школе надолго и обучаться мастерству всерьёз, необходимо было покинуть обычную среднюю школу и перейти в специальный футбольный класс. Увы, это предложение наставников не нашло понимания у моей мамы. Она видела будущее своего сына иным. Поэтому мечта стать мастером кожаного мяча для меня так и осталась мечтой. Но радость футбола я всё же ощутил в довольно необычной форме. Многие подростки увлекаются коллекционированием. Не миновало это увлечение и меня. Правда, я стал собирать не банальные почтовые марки, а программки, которые выпускали к каждому матчу с составами команд и заметками о текущей турнирной борьбе. Весной вожделенным для каждого болельщика изданием становился футбольный справочник с календарём матчей на весь сезон и многочисленными сопутствующими материалами. Вот такие футбольные радости – программки и справочники – стали предметом моей коллекции. Мне удалось найти партнёров-единомышленников не только на бескрайних просторах советских республик, но и за рубежом: в Аргентине, Италии, Испании… Для того чтобы получить бандероль с зарубежными изданиями, надо было отправить коллегам свои. Это было очень накладно. Но совсем я разорил своих родителей, когда вздумал не только самому написать программку, но и напечатать её в типографии. Уговорил отца вложиться в это мероприятие. Я заказал аж 1000 экземпляров программок к товарищескому матчу сборных Молдовы и Литвы в 1992 году, надеясь серьёзно обогатиться при продаже. Продать удалось только 100 штук. Подвёл я отца. Но пишу и издаю программки в рамках всей своей творческой жизни и в клубе «Зимбру», и сегодня в Федерации футбола Молдовы. Вот и сейчас зрители матчей нашей национальной сборной с командами Азербайджана и Румынии предвкушали радость зрелища, читая изданные мной в рамках служебной деятельности программки.

– Когда и как в вашей жизни состоялся симбиоз журналиста и футболиста?

– Редакция газеты объявила конкурс на лучший материал среди читателей, которые видят себя будущими журналистами. Призом служил мяч с автографами футболистов «Зимбру». Он достался мне. А с ним и приглашение на работу в редакцию.

Федерация футбола Молдовы всегда была обращена к будущему и сейчас работает над строительством фундамента для грядущих успехов молдавского футбола.

О футболе – изнутри

– Вы никогда не были футбольным обозревателем, никогда не освещали футбол снаружи, а всегда изнутри, с позиции сотрудника пресс-службы. Каково быть журналистом в этой роли, насколько он бывает свободен при этом в своём мнении о происходящем на футбольном поле. Что собой представляет сегодня пресс-служба Федерации футбола Молдовы, в которой вы работаете уже многие годы?

– Слово «никогда» в отношении меня говорить неправильно. Работая в газетах, я писал о матчах извне футбола. У пресс-службы задачи другие. В клубе «Зимбру» я не только выпускал программки, но и организовывал пресс-конференции, участвовал в приёме гостевых команд, снимал матчи на видео, давая тем самым возможность тренерам предметно разбирать с игроками каждый эпизод. В Федерации футбола Молдовы есть Департамент по связям с общественностью, в котором я работаю наряду с ещё пятью коллегами. Возглавляет его журналист Александру Греку. Каждый из нас имеет свою творческую делянку. Пересекаемся на сайте Федерации, который несёт много интересного в самых разных информационных форматах.

– Вы многие годы работаете в Федерации футбола Молдовы. Какие её достижения считаете наиболее значимыми?

– Федерация футбола Молдовы всегда была обращена к будущему и сейчас работает над строительством фундамента для грядущих успехов молдавского футбола. Она много работает над пропагандой детского футбола, добираясь буквально до каждой школы, отбирая наиболее способных ребят, помогая инвентарём, настилая мини футбольные поля, проводя детские турниры и фестивали футбола. Важной, каждодневной работой Федерации является обучение тренеров и арбитров с последующим их лицензированием.

– Вы были пресс-офицером кишинёвского клуба «Зимбру» в ту пору, когда он был флагманом отечественного футбола. Что же происходит с ним сейчас?

– «Зимбру» успешно преодолевает затянувшийся кризис. В коллектив пришёл опытный специалист Лилиан Попеску. И вот сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице Суперлиги чемпионата Молдовы.

– Как чувствует себя наша национальная сборная среди стран-карликов в Лиге наций? Что можно сказать о последней жеребьёвке европейского отборочного турнира: пойдёт ли публика на матчи с участием сборных Польши, Чехии, Албании, забьёт ли Левандовский вслед за Ибрагимовичем и Криштиану Роналду пенальти в ворота стадиона на Ботанике?

– Сборная Молдовы впервые в своей истории выиграла три официальных матча подряд. Появился и стабильно забивающий форвард Ион Николаеску. С девятью забитыми голами он приближается к рекорду нынешнего тренера сборной Сергея Клещенко – 11 мячей. В европейском отборе нас ждут сильные соперники. А что касается страшной и ужасной суперзвезды Баварии и Барселоны Левандовского, то, верю, этот великий бомбардир гола в Кишинёве не забьёт.

– С 2014 года вы – медиаофицер УЕФА. Работали на двух чемпионатах Европы. Кроме того, вас приглашали работать на матчах Лиги чемпионов и других Еврокубков. В чём заключаются ваши обязанности?

– Я осуществляю контакт между представителями оргкомитета, проводящих матч, и прессой, между футболистами и журналистами. Организация предматчевых и послематчевых пресс-конференций, интервью с лучшими игроками – это моё.

– С кем из футбольных звёзд удалось пообщаться в процессе работы?

– На матче Лиги чемпионов мадридского «Реала» и чемпиона Болгарии клуба «Лудогорец» я организовал встречу журналистов с легендарным Криштиану Роналду. Знакомство с ним продолжилось на чемпионате Европы во Франции на матче сборных Португалии и Исландии. Оказалось, что Криштиану готовится к игре отдельно от команды, у него своя раздевалка, два массажиста. Это меня очень удивило.

– Были какие-то трудности в работе?

– Здесь можно вспомнить инцидент с футболистом лондонского клуба «Арсенал». Это был чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Месут Озил. Дважды он избирался лучшим игроком матча в Лиге чемпионов и дважды мне не удавалось привести его на встречу с прессой – так он недолюбливал журналистов. А это надо делать обязательно. В результате с моей подачи он был оштрафован на €5000 и €15 000.

Катар покажет

– В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу. За какую сборную команду болеете, кто станет чемпионом мира?

– Чемпионат мира в Катаре – это большой долгожданный праздник футбола. Два года назад я уже побывал в этой стране с национальной сборной Молдовы. Это небольшое государство. Все стадионы, на которых ведут борьбу сейчас 32 сильнейшие команды мира, расположены недалеко друг от друга. Организаторы потратили на проведение мероприятия огромные деньги. Во время нашей поездки мы увидели, что уже многое сделано, и было ясно, что все технические приёмы вокруг матчей будут осуществляться на основе самых последних достижений науки. Кто будет чемпионом мира, я предсказывать не стану. Список претендентов, как всегда, банальный. Бразилия, дважды подряд выигравшая Олимпиаду, уже 20 лет как не побеждала на чемпионате мира. Пора уже, когда в составе одни олимпийские чемпионы. Для Месси это последний шанс вместе с родной Аргентиной заполучить главный титул. То же можно сказать и о Криштиану Роналду. Но у португальцев подобрался, кажется, ансамбль посильнее. Чемпионы последних лет – Франция, Германия, Испания – не без основания мечтают о дубле. Призёры чемпионата Европы, команды Англии и Дании, притаились в качестве тёмных лошадок. При этом датчан вновь ведёт вперёд Кристиан Эриксен, как известно, испытавший клиническую смерть прямо на поле турнира Евро-2020. Болею я только за сборную Молдовы, но её в Катаре нет.

Кстати

НОВЫЙ УСПЕХ МОЛДАВСКИХ КАРАТИСТОВ

Завершился Кубок Европы по каратэ Киокушинкай в городе Мысленице (Польша).

Результаты участия сборной команды Молдовы – восемь призовых мест.

Победителями стали Анастасия Жосан и Мария Чебану.

Серебряные медали – на груди Никиты Егорова и Егора Чебану.

Дмитрий Рынгач, Александра Довганюк, Тимур Богоев, Вячеслав Чеботарь – бронзовые призёры этих соревнований.