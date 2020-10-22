Преследовал жертву и ограбил: в столице поймали дерзкого преступника (ВИДЕО)

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32-летний уроженец Единецкого района задержан на трое суток за разбойное нападение.

В ночь на 19 октября в инспекторат полиции сектора Центр поступило сообщение о нападении. 22-летний мужчина рассказал, что у него отобрали деньги, угрожая предметом, похожим на нож. Пострадавший уточнил, что по дороге домой к нему подошёл неизвестный и предложил купить духи. В ответ на отказ он начал преследовать жертву до дома и, забежав с ним в лифт, отобрал 835 леев.

Благодаря описанию потерпевшего и записям с уличных видеокамер личность подозреваемого удалось установить. Злоумышленник вскоре был задержан и признался в содеянном. Согласно закону, ему грозит тюремное заключение сроком от 8 до 10 лет.

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