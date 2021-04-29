Пресечена попытка контрабанды табака на 1,3 млн леев

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На КПП “Джурджулешты” был остановлен грузовик, в котором обнаружили партию табачных стиков Heets для IQOS. По предварительной оценке, стоимость контрабанды превысила 1,3 миллиона леев.

Машина следовала из Молдовы в Турцию. В ходе сканирования в грузовом отсеке был обнаружен тайник. В нём было более 38 000 упаковок табачной продукции.

Транспортное средство и товары конфисковали. 36-летний водитель грузовика, гражданин РМ, задержан на 72 часа. За попытку контрабанды мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

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