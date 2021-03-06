Прерванное веселье: более сотни молодых людей собрались в разгар пандемии в столичном заведении (ВИДЕО)

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Несмотря на ограничения, введённые Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью, более сотни человек собрались прошлой ночью в одном из столичных увеселительных заведений.

Масштабный рейд по барам, ресторанам и ночным клубам провели сотрудники ГИП, сообщает realitatea.md. Собравшиеся молодые люди распивали алкогольные напитки и курили кальян.

Согласно законодательству, за нарушение эпидемиологических норм экономический агент должен будет выплатить штраф в размере от 15 до 35 тысяч леев. Гражданам, которых правоохранители застали в заведении, грозят штрафы от 2 до 5 тысяч леев.

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