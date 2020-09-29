Препарат против COVID-19 прибыл в Молдову

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям объявило накануне о прибытии в Молдову препарата против COVID-19 – “Ремдесивир”.

По данным Агентства, в Молдове “Ремдесивир” предусмотрен во Временном национальном клиническом протоколе “Коронавирусная инфекция нового типа, используемая для лечения пациентов, инфицированных вирусом SARS VOC-2”, передаёт moldpres.md.

– Для Агентства по лекарствам и медицинским изделиям как регулятора в области медицины и медицинского оборудования очень важно обеспечить присутствие в Молдове наиболее эффективных лекарств, используемых для лечения COVID-19. “Ремдесивир” – один из медикаментов, которых мы ждали долгое время, это первый препарат, разрешенный США и ЕС для лечения COVID-19. Мы продолжим прилагать усилия, чтобы наши граждане получали качественные и доступные лекарства, – заявил генеральный директор ведомства Еремей Присяжнюк.

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