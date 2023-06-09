Препарат от ожирения оказался эффективен против алкоголизма

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Лекарство от ожирения и диабета второго типа оказалось эффективным против алкоголизма. Об этом заявили ученые из Гетеборгского университета.

Речь идет о препарате под названием семаглутид. В ходе эксперимента его давали лабораторным крысам и мышам, у которых были склонность к ожирению и зависимость от алкоголя, передает mir24.tv.

За восемь недель до начала исследования ученые замерили потребление алкоголя, воды и пищи, а также массу тела животных. Дальнейшие замеры, которые проводились непосредственно в ходе эксперимента, показали, что крысы и мыши обоих полов, получавшие препарат, сократили потребление алкоголя вдвое по сравнению с не получавшими лечение.

Специалисты уточняют, что между исследованиями на людях и животных есть определенная разница. Однако во многих аспектах мыши очень похожи на человека. Тем более что ранее проведенные исследования влияния препаратов от диабета, обладающих схожим с семаглутидом действием, также показывали снижение потребления алкоголя у людей с избыточным весом, пишет журнал EBioMedicine.

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