Преображение Господне-2022: значение, традиции и запреты

Сегодня, 19 августа 2022 года, Православная Церковь отмечает Великий двунадесятый праздник Преображения Господня. В народе его также называют Яблочным Спасом. Событие приходится на время Успенского поста, который длится 14 дней, – с 14 по 28 августа.
История и значение праздника
В этот день верующие вспоминают Преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор в присутствии учеников Петра, Иакова и Иоанна. Свидетелями Преображения также стали пророки Илия и Моисей, с которыми Господь разговаривал о Своих будущих страданиях.
В Преображении Господь явил людям не только Свою Божественную славу, но и показал им прообраз их собственного будущего преображения после всеобщего воскрешения из мертвых.
Согласно писаниям, праздник православные люди начали отмечать в 4-ом столетии. С тех времен, когда по приказу святой равноапостольной царицы Елены – матери римского императора Константина I – на месте произошедшего чуда был построен храм Преображения Господня. Но четко обозначенной даты у праздника не было. Начиная с 8-го столетия, событие отмечают 19 августа.
Традиции
В эту дату верующие должны обязательно посетить церковь, чтобы освятить яблоки нового урожая перед употреблением их в пищу. Отмечается, что “преображать” нужно не только тело, но и душу – исповедью и Причастием.
Кроме того, верующим обязательно нужно посетить утреннее богослужение. Перед службой вымывают тело и надевают свежую или новую одежду.
В Преображение Господне полезно собраться с родственниками в одном доме, побеседовать, помолиться. За обедом можно отведать рыбы, морепродуктов и немного вина.
На Руси хозяюшки всегда пекли яблочные пироги, делали варенье. Яствами потчевали родных и знакомых. Существовала традиция угощать странников, нищих. Людей, которые пренебрегали заветами предков, всячески порицали.
Запреты
Запрещено прерывать Успенский пост, употребляя мясную и молочную пищу. Не стоит пробовать созревшие в текущем году фрукты до их освящения. Нельзя напиваться и предаваться разврату.
Не рекомендуется с головой уходить в рутинный труд, вроде ремонта, уборки и огорода. Исключение составляют люди, которые в силу профессиональных обязанностей не могут позволить себе этого сделать.
Категорически запрещены ссоры, сплетни, тяжбы, выяснение отношений, шумные застолья.
Интересные факты о празднике Преображения
В народе считают, что погода, выпадающая на Преображение Господне, предсказывает, что ждать на Покров Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября. Если 19 августа идет дождь, то и 14-ый день второго осеннего месяца обещает быть ненастным.
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