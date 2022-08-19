Преображение Господне-2022: значение, традиции и запреты

0

Сегодня, 19 августа 2022 года, Православная Церковь отмечает Великий двунадесятый праздник Преображения Господня. В народе его также называют Яблочным Спасом. Событие приходится на время Успенского поста, который длится 14 дней, – с 14 по 28 августа.

История и значение праздника

В этот день верующие вспоминают Преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор в присутствии учеников Петра, Иакова и Иоанна. Свидетелями Преображения также стали пророки Илия и Моисей, с которыми Господь разговаривал о Своих будущих страданиях.

В Преображении Господь явил людям не только Свою Божественную славу, но и показал им прообраз их собственного будущего преображения после всеобщего воскрешения из мертвых.

Согласно писаниям, праздник православные люди начали отмечать в 4-ом столетии. С тех времен, когда по приказу святой равноапостольной царицы Елены – матери римского императора Константина I – на месте произошедшего чуда был построен храм Преображения Господня. Но четко обозначенной даты у праздника не было. Начиная с 8-го столетия, событие отмечают 19 августа.

Традиции

В эту дату верующие должны обязательно посетить церковь, чтобы освятить яблоки нового урожая перед употреблением их в пищу. Отмечается, что “преображать” нужно не только тело, но и душу – исповедью и Причастием.

Кроме того, верующим обязательно нужно посетить утреннее богослужение. Перед службой вымывают тело и надевают свежую или новую одежду.

В Преображение Господне полезно собраться с родственниками в одном доме, побеседовать, помолиться. За обедом можно отведать рыбы, морепродуктов и немного вина.

На Руси хозяюшки всегда пекли яблочные пироги, делали варенье. Яствами потчевали родных и знакомых. Существовала традиция угощать странников, нищих. Людей, которые пренебрегали заветами предков, всячески порицали.

Запреты

Запрещено прерывать Успенский пост, употребляя мясную и молочную пищу. Не стоит пробовать созревшие в текущем году фрукты до их освящения. Нельзя напиваться и предаваться разврату.

Не рекомендуется с головой уходить в рутинный труд, вроде ремонта, уборки и огорода. Исключение составляют люди, которые в силу профессиональных обязанностей не могут позволить себе этого сделать.

Категорически запрещены ссоры, сплетни, тяжбы, выяснение отношений, шумные застолья.

Интересные факты о празднике Преображения

В народе считают, что погода, выпадающая на Преображение Господне, предсказывает, что ждать на Покров Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября. Если 19 августа идет дождь, то и 14-ый день второго осеннего месяца обещает быть ненастным.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.