Premier Energy требует повысить тариф на электроэнергию до 3 леев 24 банов

Premier Energy требует повысить тариф на электроэнергию до 3 леев 24 банов

Premier Energy и АО “Furnizarea Energiei Electrice Nord” просят повысить тариф на электроэнергию для потребителей. Соответствующие запросы были опубликованы на официальной странице НАРЭ. 

Так, Premier Energy хочет повысить тариф для конечных потребителей на 60 банов: с 2,64 лея до 3,24 лея. Для жителей севера Молдовы тариф может вырасти на 92 бана: с 2,86 леев до 3,76 леев, сообщает unimedia.info.

Запросы поставщиков будут рассмотрены НАРЭ в ближайшее время.

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