“Premier Energy” призывает граждан экономить электроэнергию

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Поставщик рассказывает гражданам о ряде простых мер, помогающих экономить электроэнергию.

Советы:

Максимально используйте естественный дневной свет в своём жилище.

Выключайте свет там, где он не нужен.

Выбирайте шторы из прозрачных тканей и жалюзи светлых цветов.

Освещайте только то место в помещении, где работаете.

Выберите несколько источников света более низкой мощности, размещая их в нескольких местах, а не один высокомощный источник, размещённый на потолке.

Установка датчиков присутствия, включающих свет только тогда, когда вы находитесь в этом месте, может дать существенную экономию.

Эти простые советы помогут не только потреблять электроэнергию более рационально, но и существенно сэкономить на оплате счетов.

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