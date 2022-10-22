“Premier Energy” призывает граждан экономить электроэнергию

“Premier Energy” призывает граждан экономить электроэнергию

Поставщик рассказывает гражданам о ряде простых мер, помогающих экономить электроэнергию.

Советы:

  • Максимально используйте естественный дневной свет в своём жилище.
  • Выключайте свет там, где он не нужен.
  • Выбирайте шторы из прозрачных тканей и жалюзи светлых цветов.
  • Освещайте только то место в помещении, где работаете.
  • Выберите несколько источников света более низкой мощности, размещая их в нескольких местах, а не один высокомощный источник, размещённый на потолке.
  • Установка датчиков присутствия, включающих свет только тогда, когда вы находитесь в этом месте, может дать существенную экономию.

Эти простые советы помогут не только потреблять электроэнергию более рационально, но и существенно сэкономить на оплате счетов.

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