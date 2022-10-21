Никогда такого не было, и вот опять: жителей Молдовы ждут веерные отключения электричества

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АО «Premier Energy» сообщает, что на сегодняшний день компания «Energocom» официально уведомила о наличии дефицита электроэнергии в размере 284 МВтч. В этой ситуации «Premier Energy Distribution» может получить предписание об ограничении потребления до объёмов, предусмотренных договорами, путём отключения от сети некоторых категорий потребителей, в том числе применяя веерные отключения.

В случае получения предписания об ограничении потребления электроэнергии «Premier Energy Distribution» будет информировать потребителей о возможных отключениях по своим каналам связи (веб-страница, Facebook, Telegram), а также напрямую по электронной почте в соответствии с базой данных. Кроме того, компания будет направлять местным администрациям информацию о населённых пунктах или секторах, где будут применяться веерные отключения электричества.

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