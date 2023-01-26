“Premier Energy” отключает от электричества объекты “Apă-Canal Chișinău” за долги

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Компания “Premier Energy” отключает от света объекты, находящиеся в ведении АО “Apă-Canal Chișinău”, в том числе административный корпус предприятия. Уже были обесточены сектор водопроводных сетей Рышкановки и сектор водопроводных сетей Ботаники. На очереди и другие объекты.

Это произошло после того, как компания “Premier Energy” известила АО “Apă-Canal Chișinău” о том, что сегодня, 26 января, будут отключены от электроэнергии ещё 16 объектов данной компании, помимо восьми, обесточенных в последние недели. Своё решение “Premier Energy” мотивирует долгами поставщика воды за электричество.

Тем временем генеральный примар муниципия Ион Чебан считает, что цель правительства – оставить Кишинёв без воды, вернуть в столицу неприятный запах, обвинить во всем примарию и обанкротить ,,Apă-Canal Chișinău”. Он призвал провести заседание КЧС на тему сложившейся ситуации.

В то же время Наталья Гаврилица потребовала провести проверки и выяснить причину образования долгов, а от муниципалитета – решить проблему, “а не искать, кого обвинить в своих провалах”.

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