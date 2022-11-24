Premier Energy: Около 10 000 потребителей всё ещё остаются без электричества

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Поставщик услуги информирует потребителей о текущей ситуации в электросетях после вчерашних отключений электроэнергии.

Так, к 8:00 сегодняшнего дня к электричеству были подключены более 860 тысяч потребителей из населённых пунктов в центре и на юге страны. На данный момент без света остаются около 10 тысяч потребителей.

Поставщик заверяет, что ремонтные бригады прилагают все усилия для восстановления электроснабжения.

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