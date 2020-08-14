Премьер встретился с председателями 16 районов, в которых будут созданы многофункциональные промышленные платформы

0

Премьер-министр РМ Ион Кику провел сегодня встречу с председателями районов, в которых в скором времени будут построены 16 многофункциональных промышленных платформ. Это: Новые Анены, Басарабяска, Бричаны, Кантемир, Криуляны, Дондюшаны, Дубоссары, Флорешты, Глодяны, Яловены, Окница, Леова, Рышканы, Сынжерей, Шолдэнешты и Теленешты. Заседание было посвящено обсуждению необходимых технических действий по подготовке каждой платформы на первоначальном этапе. Для подключения участков к инфраструктуре правительство выделило 50 миллионов леев.

Премьер подчеркнул важность индустриализации страны для экономического развития.

– Мы осознаем, что без этого, без создания возможностей для потенциальных инвесторов для запуска производства в Молдове, мы продолжим зависеть от сельского хозяйства, от климатического фактора, мы будем продолжать экспортировать пшеницу и, в то же время, покупать продукцию с высокой надбавочной стоимостью из-за рубежа, – сказал Кику.

На заседании были представлены концепт пилотной программы и “дорожная карта” для каждой платформы.

– Нам нужна ясность, мы должны понимать, что и как нужно делать в каждом районе. Осталось 4 месяца, и мы должны успеть осуществить запланированные на этот год действия, – сказал Кику.

Премьер-министр также поблагодарил за участие местные публичные власти, отметив, что нужно объединить усилия для второго этапа – привлечения инвесторов в районы страны.

Пилотная программа по созданию промышленных платформ в 16 районах страны будет реализована в течение предстоящих трех лет. Её запуск будет способствовать социально-экономическому и региональному развитию Молдовы, повышению конкурентоспособности и созданию новых рабочих мест.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.