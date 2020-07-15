Премьер встретился с главой делегации ЕС в Молдове

Премьер встретился с главой делегации ЕС в Молдове

Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с главой делегации Европейского союза в Молдове Петером Михалко. Официальные лица обсудили экономическую и эпидемиологическую ситуацию как в Республике Молдова, так и в регионе.

Глава правительства высоко оценил долгосрочную поддержку, оказываемую нашей стране партнерами из Европейского союза. В частности, он отметил важность помощи, предоставленной в период пандемии. Вчера Республика Молдова получила первую партию медицинского оборудования, предложенного ЕС и ВОЗ, на сумму 2,8 млн евро.

На встрече было подтверждено намерение кабинета министров продолжать необходимые для европейской интеграции Республики Молдова меры и реформы. Ион Кику выразил благодарность за решение ЕС выделить второй транш макрофинансовой помощи на сумму 30 млн евро, отметив вклад посла Евросоюза в этом вопросе.

Стороны также подтвердили важность существования единого фронта для борьбы с распространением инфекции COVID-19 и преодоления экономического кризиса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md