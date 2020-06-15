Премьер: Все финансовые обязательства перед гражданами будут выполнены (ВИДЕО)

Премьер: Все финансовые обязательства перед гражданами будут выполнены (ВИДЕО)

Возобновление экономической деятельности позволило улучшить ситуацию с государственным бюджетом. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику.

– У нас уже есть информация о поступлениях в пятницу и субботу. Они пока меньше, чем в июне 2019-го, но эта разница не так ярко выражена, как в начале или даже в конце мая, поэтому ситуация продолжает улучшаться. Я еще раз подтверждаю потенциал нашей экономики в формировании бюджета, что автоматически означает возможность правительства выплачивать зарплаты и пенсии, а также выполнять другие обязательства, – сказал премьер. 

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