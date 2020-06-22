Премьер: Угрозы для зарплат и пенсий нет (ВИДЕО)

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Большинство финансовых обязательств государства перед гражданами в мае были выполнены. Ситуация с бюджетом страны пока еще остается сложной, но удовлетворительной в сложившихся условиях. Об этом на брифинге для прессы рассказал Ион Кику.

– Государство в состоянии выполнить все свои финансовые обязательства перед населением. Угрозы для зарплат и пенсий нет, – сказал Кику.

Премьер также отметил, что руководство страны продолжает искать дополнительные источники для покрытия дефицита бюджета.