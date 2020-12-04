Премьер России: Рассчитываем на продолжение сотрудничества Молдовы с ЕАЭС

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Об этом глава российского правительства заявил на заседании Евразийского межправительственного совета.

– Наряду с главами правительств членов ЕАЭС в нашей встрече участвует Ион Васильевич Кику, премьер-министр Республики Молдова, государства-наблюдателя при союзе. Рассчитываем, что по итогам недавних президентских выборов наши молдавские коллеги продолжат конструктивное взаимодействие с ЕАЭС, – сказал Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Напомним, выступая на заседании, которое прошло в онлайн-формате, Ион Кику заявил, что Молдова намерена развивать и углублять сотрудничество с ЕАЭС.

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