Премьер распорядился пополнить запасы больниц страны всем необходимым для борьбы с коронавирусом

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Ион Кику распорядился переоснастить все больницы страны должным количеством медикаментов для лечения пациентов с COVID-19, а также средствами защиты для медицинского персонала. Премьер-министр также поручил купить необходимое количество тестов для обнаружения коронавируса на предстоящий период.

Глава правительства мотивировал это тем, что никто не знает сколько продлится пандемия и как она будет развиваться, поэтому необходимо, чтобы у больниц было всё необходимое для борьбы с инфекцией.

– Мы должны быть готовы ко всему, – подчеркнул Кику.

Он также снова призвал население соблюдать ранее утвержденные санитарно-эпидемиологические нормы.

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