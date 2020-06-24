Премьер распорядился пополнить запасы больниц страны всем необходимым для борьбы с коронавирусом

Премьер распорядился пополнить запасы больниц страны всем необходимым для борьбы с коронавирусом

Ион Кику распорядился переоснастить все больницы страны должным количеством медикаментов для лечения пациентов с COVID-19, а также средствами защиты для медицинского персонала. Премьер-министр также поручил купить необходимое количество тестов для обнаружения коронавируса на предстоящий период. 

Глава правительства мотивировал это тем, что никто не знает сколько продлится пандемия и как она будет развиваться, поэтому необходимо, чтобы у больниц было всё необходимое для борьбы с инфекцией.

– Мы должны быть готовы ко всему, – подчеркнул Кику. 

Он также снова призвал население соблюдать ранее утвержденные санитарно-эпидемиологические нормы.

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