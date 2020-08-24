Премьер провёл встречу с послом США

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Ион Кику и Дерек Хоган обсудили актуальные вопросы, а также результаты запущенных в различных областях двусторонних проектов.

Глава правительства поблагодарил США за оказываемую нашей стране помощь в процессе реализации реформ в сферах экономики и юстиции, за ремонт многих участков дорог и за содействие в модернизации сельского хозяйства путем восстановления ирригационных систем.

В свою очередь глава дипломатической миссии подтвердил поддержку американского народа нашим согражданам.

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