Премьер провёл встречу с послом США

Премьер провёл встречу с послом США

Ион Кику и Дерек Хоган обсудили актуальные вопросы, а также результаты запущенных в различных областях двусторонних проектов. 

Глава правительства поблагодарил США за оказываемую нашей стране помощь в процессе реализации реформ в сферах экономики и юстиции, за ремонт многих участков дорог и за содействие в модернизации сельского хозяйства путем восстановления ирригационных систем.

В свою очередь глава дипломатической миссии подтвердил поддержку американского народа нашим согражданам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md