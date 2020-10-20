Премьер провёл совещание по вопросам деятельности и аккредитации автошкол

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Премьер-министр Ион Кику провёл сегодня заседание, на котором изучали необходимость регулирования деятельности и аккредитации автошкол. В дискуссиях приняли участие министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров, председатель Национального агентства по обеспечению качества в области образования и исследований Андрей Кичук, а также заместитель директора Агентства государственных услуг Татьяна Кунецки.

Ранее в адрес правительства поступили запросы от автошкол, срок действия разрешительных документов которых истёк, а процесс выдачи новых был остановлен в период действия чрезвычайного положения.

Необходимо разрешить эту ситуацию и не допускать образования очередей при сдаче экзаменов в автошколах, – подчеркнул премьер.

Как уточнила Татьяна Кунецки, по состоянию на начало текущего года была аккредитована 181 автошкола. Из них в сентябре разрешения имели лишь 134. Также, по её словам, более 6 000 человек не могут сдать экзамены на получение водительских прав из-за истекшего срока действия разрешительных документов автошкол. Ион Кику попросил ответственные структуры опубликовать список аккредитованных учреждений и тех, кто не имеет действующей лицензии.

Призываем граждан проверять аккредитацию автошкол перед подачей заявления на обучение, – сказал глава кабмина.

Что касается автошкол, которые продолжали деятельность при наличии просроченных разрешительных документов, было принято решение обязать их повторно оценить учащихся и выдать новые аттестаты выпускникам. В этом случае ученики будут повторно аттестованы в другом учреждении, которое функционирует в соответствии с законодательством.

Под конец встречи премьер-министр попросил сотрудников МВД, Налоговой службы и Агентства по защите прав потребителей проконтролировать деятельность автошкол, которые продолжают работать с просроченными разрешительными документами.

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