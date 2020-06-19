Премьер проверил ход строительных работ на объездной дороге в Комрате

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Премьер-министр Ион Кику в сопровождении главы АТО Гагаузия Ирины Влах проинспектировал ход строительных работ на объездной дороге в Комрате протяженностью 18,3 км. Работы начались в феврале 2019 года, до сих пор выполнено 23%. Общая стоимость проекта составляет 29,9 млн евро, предоставленных в виде займа Европейским инвестиционным банком.

Ион Кику отметил важность развития дорожной инфраструктуры в районах страны для увеличения инвестиционной привлекательности региона и повышения уровня жизни населения.

– Мы настаиваем на качественных работах и в ​​срок. Нам нужны инвестиции в индустриализацию страны, а дороги – один из ключевых элементов этого процесса, – сказал премьер.

Подрядчик – турецкая компания, которая задействовала 281 машину и 400 рабочих. Согласно договору, работы будут завершены в феврале 2022 года.

Ион Кику также проверил ход ремонтных работ на участке национальной трассы Кишинев-Комрат-Джурджулешты М3 общей протяженностью около 86 км. Стоимость работ – 36 млн евро. Строительная компания использует современное оборудование, задействованы 87 единиц техники и 170 рабочих, большинство из которых – местные жители. Во всех населенных пунктах вдоль трассы обустроены тротуары и построен доступ ко дворам домохозяйств.

Украинский подрядчик обязался завершить ремонт дороги до февраля 2022 года. До сих пор выполнено 16% работ. В следующий период подрядчик начнет укладывать слой асфальта, пишет moldpres.md.

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