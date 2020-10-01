Премьер проверил ход ремонта дороги Костешты – Молешты

0

Главу кабинета министров проинформировали, что работы ведутся в запланированные сроки.

Участок дороги, которым пользуются около 17 тысяч местных жителей, будет сдан в эксплуатацию до конца этого года. Его не ремонтировали больше 50 лет. Граждане поблагодарили руководство страны за вклад в развитие инфраструктуры в этом районе.

Ион Кику в очередной раз обратил внимание на необходимость проведения качественных работ.

– Мы позаботимся о том, чтобы государственные деньги не тратились зря, мы делаем ставку на соблюдение стандартов качества, поскольку региональная инфраструктура – это первый шаг к индустриализации страны, – подчеркнул премьер.

Кику также посетил мэрию Костешт и обсудил с представителями местной администрации проблемы, с которыми сталкиваются жители района. Побывал глава правительства и в Теоретическом лицее «Олимп», где ведутся работы по ремонту кровли: из-за дождя пострадали оба этажа, а из-за короткого замыкания вышла из строя электропроводка. Процесс обучения в учреждении временно приостановлен. Ион Кику распорядился принять срочные меры для выхода из этой ситуации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.