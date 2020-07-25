Премьер проверил ход реализации инфраструктурных проектов в Хынчештах и Яловенах

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Премьер-министр Ион Кику посетил сегодня ряд населенных пунктов в Хынчештском и Яловенском районах. В Хынчештах глава правительства проверил ход внедрения проекта по обеспечению питьевой водой жителей 11 сел района.

Кику проинспектировал три насосные станции в селах Котул Морий и Обилень. Проект был начат в 2013 году, но долгое время строительство простаивало. Работы возобновили только в феврале 2020 года, в результате визита премьера. Тогда Ион Кику потребовал завершить проект до конца года. По итогам около 20 тысяч жителей региона будут обеспечены питьевой водой.

– У многих жителей этого района воды нет ни летом, ни зимой, поэтому этот проект жизненно важен для граждан, – пояснил премьер.

Кику также посетил село Молешть Яловенского района, где проверил ход ремонта дорог, а также село Ханска этого же района, пострадавшее от наводнений. В этом населенном пункте премьер также проверил восстановительные работы, которые ведутся на дороге к местной гимназии.

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