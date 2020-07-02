Премьер провел встречу с властями Теленештского района

Премьер провел встречу с властями Теленештского района

Ион Кику провел сегодня встречу с властями Теленештского района. Были обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются местные власти: газификация населенных пунктов, уличное освещение, ремонт дорог и возмещение ущерба, вызванного природной стихией. 

Глава правительства рассказал о важности инвестиций в инфраструктуру и других действиях, призванных улучшить жизнь граждан.

– Я приехал сюда, чтобы обсудить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и вместе найти решения. В приоритете – здравоохранение, образование, инфраструктура, но не политика. Мы верим в мудрость граждан и рассчитываем на содействие местных властей, – сказал Кику. 

Отдельной темой обсуждения стало восстановление дорог в рамках программы “Хорошие дороги – 2020”. Для ремонта примерно 30 км дорог в 31 населенном пункте Теленешт выделено 33,664 млн леев. Работы планируется завершить в ноябре.

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