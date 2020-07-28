Премьер провел встречу с руководством и сельхозпроизводителями Тараклии

Премьер провел встречу с руководством и сельхозпроизводителями Тараклии

Ион Кику обсудил с ними последствия засухи и решения для возмещения ущерба, вызванного стихией.  

Премьер отметил, что правительство продолжит поддерживать сельское хозяйство.

– В условиях пандемии государство не сможет покрыть 100% ущерба, но у нас есть реальные решения для аграриев. Мы выделим 300 млн леев для того, чтобы компенсировать потери, вызванные засухой и градом. Эти деньги поступят сельхозпроизводителям в августе-сентябре, – пообещал Кику. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md