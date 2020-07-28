Премьер провел встречу с руководством и сельхозпроизводителями Тараклии

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Ион Кику обсудил с ними последствия засухи и решения для возмещения ущерба, вызванного стихией.

Премьер отметил, что правительство продолжит поддерживать сельское хозяйство.

– В условиях пандемии государство не сможет покрыть 100% ущерба, но у нас есть реальные решения для аграриев. Мы выделим 300 млн леев для того, чтобы компенсировать потери, вызванные засухой и градом. Эти деньги поступят сельхозпроизводителям в августе-сентябре, – пообещал Кику.

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