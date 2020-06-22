Премьер провел встречу с главой делегации ЕС в Молдове

0

Премьер-министр Ион Кику сегодня встретился с главой представительства Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко. На встрече обсуждалось развитие экономической ситуации в Республике Молдова и ЕС в контексте воздействия ранее введенных эпидемиологических ограничений.

Также состоялся обмен информацией о ходе выполнения Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС, обсуждались планы правительства в этом направлении. Ион Кику рассказал о видеоконференции лидеров “Восточного партнерства”, которая состоялась 18 июня. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, главы государств-членов ЕС и государств “Восточного партнерства” обменялись информацией о социальных и экономических последствиях пандемии и констатировали, что системы здравоохранения всех государств находились и находятся под беспрецедентным давлением.

На встрече обсуждался и прогресс в процессе достижения условий для получения транша макрофинансовой помощи от ЕС, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.