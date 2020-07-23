Премьер проинспектировал один из важнейших инфраструктурных объектов на севере страны

Дорожная развязка на выезде из Бельц капитально перестраивается. Проект предусматривает восстановление двух мостов, фундаментных стен и соединяющей их дороги. Функциональность дорожной развязки упростит транспортное движение в муниципии.

Ион Кику отметил, что этот дорожный узел является уникальным для Республики Молдова проектом.

– Речь идет о строительстве важного элемента инфраструктуры – полукольцевой дороги в Бельцах. В городе находится Свободная экономическая зона и другие промышленные объекты, он перегружен транспортом. Транспортный узел позволит урегулировать движение и соединит север с центром Молдовы, – сказал премьер.

Проект предусматривает выполнение дренажных работ, обустройство освещения, расширение фундаментов, установку металлического парапета, дорожных знаков и т. д. Дорожно-строительные работы продлятся до 2021 года. Общая стоимость контракта – около 110 млн леев, из которых 51,1 млн леев выделены в этом году. Половина суммы уже освоена. Необходимо выделить еще 47 млн леев.

Затем премьер-министр отправился в село София Дрокиевского района, где проинспектировал ход ремонтных работ участка дороги.