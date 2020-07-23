Премьер проинспектировал один из важнейших инфраструктурных объектов на севере страны

Премьер проинспектировал один из важнейших инфраструктурных объектов на севере страны

Дорожная развязка на выезде из Бельц капитально перестраивается. Проект предусматривает восстановление двух мостов, фундаментных стен и соединяющей их дороги. Функциональность дорожной развязки упростит транспортное движение в муниципии. 

Ион Кику отметил, что этот дорожный узел является уникальным для Республики Молдова проектом.

– Речь идет о строительстве важного элемента инфраструктуры – полукольцевой дороги в Бельцах. В городе находится Свободная экономическая зона и другие промышленные объекты, он перегружен транспортом. Транспортный узел позволит урегулировать движение и соединит север с центром Молдовы, – сказал премьер. 

Проект предусматривает выполнение дренажных работ, обустройство освещения, расширение фундаментов, установку металлического парапета, дорожных знаков и т. д. Дорожно-строительные работы продлятся до 2021 года. Общая стоимость контракта – около 110 млн леев, из которых 51,1 млн леев выделены в этом году. Половина суммы уже освоена. Необходимо выделить еще 47 млн леев.

Затем премьер-министр отправился в село София Дрокиевского района, где проинспектировал ход ремонтных работ участка дороги.

– Важно обеспечить качество и содержание отремонтированных дорог. Я прошу вас проявлять хозяйский подход, – сказал Ион Кику.

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