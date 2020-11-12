Премьер проинспектировал качество отремонтированных дорог в рамках проекта “Хорошие дороги для всех”

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Премьер-министр Ион Кику во время рабочей поездки в Каларашский район встретился с примарами сёл Пыржолтень, Хородиште, Кэбэешть и Буда. Глава кабинета министров ознакомился с качеством ремонта дорог в рамках проекта “Хорошие дороги для всех”.

Ион Кику обсудил планы инвестиций в инфраструктуру Каларашского района, а также ремонт важной части дороги, соединяющей село Пыржолтень с национальной трассой.

– Начатые правительством инвестиционные проекты приносят пользу гражданам. Сегодня, когда я посещаю населенные пункты, где были сделаны такие инвестиции, я горжусь тем, что они выглядят иначе. Такими инвестициями пользуется и диаспора, которая готова внести свой вклад в развитие сельской местности, – сказал Ион Кику.

После этого премьер-министр посетил Центр общественного здоровья в Пыржолтень. Затрагивалась тема пандемической ситуации в стране, а также меры, которые обеспечили бы защиту и здоровье граждан. Кроме того, говорилось о том, что в следующем году исполнительная власть продолжит увеличивать зарплаты медперсоналу.

– Мы намерены повышать зарплаты врачам до тех пор, пока наша молодежь больше не захочет уезжать за границу. Прискорбно, когда государство тратит средства на обучение молодых людей, а они вынуждены работать за рубежом, – заключил премьер.

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