Премьер призвал пострадавших от засухи фермеров подавать заявки на получение помощи от государства (ВИДЕО)

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Помощь сельхозпроизводителям, чей урожай зерновых первой группы пострадал из-за засухи, будет выплачена в течение августа. Об этом на заседании правительства объявил Ион Кику. Премьер призвал аграриев подавать заявки, а ответственных чиновников – ускориться, чтобы сельхозпроизводители могли воспользоваться данной поддержкой как можно быстрее.

– В Минсельхозе уже запустили процесс по выделению этих средств. Призываю аграриев как можно быстрее подать заявки на получение помощи, а коллег прошу ускориться, чтобы выделить помощь в течение августа. Это деньги, которые РМ и ее граждане выделяют аграриям, чтобы помочь в этой ситуации. В целом выделено 200 млн леев на частичное покрытие потерь по первой группе зерновых. В эти дни Минсельхоз и коллеги из местной публичной администрации оценивают потери по второй группе зерновых. Этими культурами засажено более 800 тысяч гектаров, предположительно, потери также будут большими. После оценки мы выступим с предложениями по помощи и этим аграриям, – сказал Кику.

Премьер также заверил, что продовольственная безопасность страны полностью обеспечена, однако призвал разработать план действий на случай повторения засухи. Кроме того, Кику приветствовал вчерашний диалог между депутатами ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП и создание ими рабочих групп, в том числе для разрешения ситуации в сельском хозяйстве.

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