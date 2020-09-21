Премьер призвал оппозицию прекратить нападки на ЦИК (ВИДЕО)

0

Ион Кику считает обвинения в адрес Центральной избирательной комиссии необоснованными. Он призвал политиков, громко заявляющих о якобы готовящейся фальсификации результатов выборов, представить доказательства, если они у них есть, а не вводить в заблуждение общественность.

Декларация была сделана на брифинге для прессы после совещания руководства страны. Кику напомнил, что действующий состав ЦИК был избран и утвержден в прошлом году.

– Когда некоторые политики выступают с инсинуациями по поводу фальсификации выборов – пусть представят доказательства. В сложившихся условиях, напротив, нужно оказать поддержку ЦИК, а не саботировать и обвинять ее в надуманных вещах, – сказал премьер.

Ион Кику также рассказал, что проинформировал “об этих опасных атаках” некоторых послов и собирается поведать о происходящем и международным наблюдателям.

– Еще раз прошу политиков выстраивать предвыборную кампанию на идеях, проектах по улучшению жизни в РМ, а не на необоснованных обвинениях в адрес ЦИК, – призвал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.