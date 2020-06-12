Премьер призвал Минфин проверить цены на маски, а граждан – покупать и носить их (ВИДЕО)

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Заявление было сделано на заседании правительства.

Премьер отметил, что многие предприятия в нашей стране занялись пошивом масок, и в настоящее время на рынке их достаточно. Однако цены в аптеках и в других торговых единицах на эти изделия довольно высоки несмотря на то, что стоимость от производителя является доступной.

– Прошу еще раз Министерство финансов и ответственных коллег провести проверки на предмет соблюдения экономическими агентами максимальной добавочной стоимости. Призываю всех граждан покупать и носить маски, когда вы находитесь в публичных местах. Торговые единицы не будут позволять людям входить без масок, – сказал он.

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