Премьер представил решения для сельхозпроизводителей (ВИДЕО)

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Правительство расширит программу субсидирования процентных ставок по кредитам, взятым аграриями. В то же время власти введут мораторий на налоговые проверки сельскохозяйственных предприятий до конца этого года. Это – некоторые из озвученных Ионом Кику решений после проведенной в Министерстве финансов встречи.

Кику отметил, что власти рассматривают возможность использования фермерами НДС для покрытия налоговых вычетов по заработным платам и земельного налога. Другие решения касаются упрощения процедуры получения помощи от государства (этот документ правительство примет в среду), а также реэшелонирования задолженностей за приобретенную технику. Рассматривается вопрос реэшелонирования и взятых аграриями кредитов.

Что касается увеличения предоставляемой правительством фермерам помощи с 1000 леев до 1500 леев за пересеянный гектар, Кику отметил, что сельхозпроизводители недовольны этой суммой. Премьер подчеркнул, что больше государство дать им не может, и призвал аграриев подавать документы для получения данных средств, пишет ntv.md.

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