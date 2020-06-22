Премьер посетил пострадавшее от проливных дождей село в Яловенском районе

0

Премьер-министр Ион Кику сегодня побывал в селе Ханска Яловенского района, которое пострадало от проливных дождей. Примар населенного пункта Елена Мошнегуцу сообщила главе кабинета министров, что 6 дней подряд шел дождь, самый сильный из них – 21 июня.

Дождь размыл половину местных дорог, покрытых гравием, спровоцировал переполнение местного озера. Оно стало перетекать в реку Кыниш, которая вышла из берегов и затопила сельскохозяйственные угодья. Семь домов и огороды вокруг них были затоплены. Премьер-министр призвал как можно скорее оценить ущерб, нанесенный домохозяйствам и местным дорогам, а также стоимость очистки русла реки.

Кроме того, Ион Кику обсудил последствия дождей с Михаилом Катаном, примаром села Молешть, которое тоже пострадало, и призвал примарию зарегистрировать и оценить ущерб, после чего направить информацию правительству для определения ресурсов, чтобы компенсировать убытки.

Главу правительства проинформировали и о ходе мобилизации строительной площадки для выполнения строительных работ на дороге Костешть-Молешть. Контракт предусматривает строительство около 4,4 км дороги с бюджетом более 21,56 млн леев, которая будет выполнена в 2020 году, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.