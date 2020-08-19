Премьер поблагодарил предпринимателей за то, что в кризисный год им удалось сохранить рабочие места (ВИДЕО)

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От имени Правительства Республики Молдова Ион Кику поблагодарил молдавских предпринимателей за результаты, которых им удалось добиться в этот чрезвычайно сложный год. Премьер подчеркнул, что большинству из них удалось сохранить рабочие места, продолжить деятельность в весьма непростых условиях, обеспечить бюджетную стабильность.

– Только благодаря вам РМ может выполнять финансовые обязательства перед гражданами, медициной, образованием и другими важными секторами страны. Ценю и благодарю вас за поддержку, оказанную Правительству Республики Молдова в этот сложный период, – добавил он.

Премьер-министр отметил, что пакет мер, предложенный правительством для экономики, был разработан при участии делового сообщества нашей страны.

– Особенно ценно то, что вы поддержали эти меры, которые будут способствовать продолжению вашей работы и сохранению рабочих мест. Это пакет действий, которые призваны помочь экономических агентам выплачивать зарплаты, – заявил Ион Кику.

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