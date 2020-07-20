Премьер – организаторам протестов в разгар пандемии: В приоритете должно быть здоровье, а не ваши политические амбиции (ВИДЕО)

Премьер – организаторам протестов в разгар пандемии: В приоритете должно быть здоровье, а не ваши политические амбиции (ВИДЕО)

Несмотря на то, что число новых случаев заболевания коронавирусом в Молдове уменьшается четвертую неделю подряд, расслабляться нельзя, так как в мире регистрируются новые антирекорды. Это касается в том числе соседней Румынии, где три дня подряд фиксировались самые высокие показатели за всё время пандемии. Об этом на брифинге для прессы этим утром заявил Ион Кику.  

Премьер призвал граждан быть начеку. Отдельно он обратился к политикам, призвав их не рисковать здоровьем людей в личных целях.

– Традиционно призываю граждан, а также некоторых политических представителей, которые выводят людей на протесты, быть предельно бдительными. В приоритете должно быть здоровье, а не политические интересы отдельных людей, которые считают, что у них есть ещё эти шансы благодаря подобным мероприятиям, – сказал Кику. 

э

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