Премьер оценил успехи в процессе модернизации госуслуг

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Премьер-министр Ион Кику оценил сегодня успехи, достигнутые в области модернизации государственных услуг на онлайн-заседании с участием представителей соответствующих учреждений.

Директор Агентства электронного управления Юрие Цуркану сообщил премьер-министру, что, несмотря на чрезвычайную ситуацию в стране, более половины действий, ранее запрошенных главой правительства, были выполнены в установленные сроки. Так,из 69 первоначальных действий 37 уже были реализованы, 20 находятся на стадии реализации, а 12 из них пока еще не начаты. Руководство агентства отметило, что для реинжиниринга и оцифровки государственных услуг потребуется 4-6 недель. Фактически большинство невыполненных действий связано с корректировкой нормативной базы. Некоторые решения будут рассмотрены на сегодняшнем заседании кабинета министров.

– Ситуация с пандемией еще раз показала нам, что оцифровка услуг и удаленный доступ к ним – приоритеты. Необходимо принять немедленные меры для доработки того, что не было сделано до сих пор. Услуги должны быть доступны в обычном режиме, в выходные дни и даже ночью, – сказал Ион Кику.

Представитель Всемирного банка в Кишиневе Константин Русу высоко оценил эффективное участие правительства в осуществлении проекта, отметив результат и положительную динамику в выполнении всех предложенных действий.

Премьер-министр призвал ответственных лиц еженедельно представлять отчеты о ходе выполнения проекта.

Проект «Модернизация государственных услуг» в Республике Молдова при финансовой поддержке Всемирного банка был запущен в 2018 году, срок его реализации – 5 лет, пишет moldpres.md.

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