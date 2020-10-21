Премьер обсудил проблему водоснабжения населённых пунктов Хынчештского района

0

Ион Кику встретился сегодня с примарами 10 сёл Хынчештского района и обсудил с ними реализацию проектов по обеспечению района питьевой водой. Речь шла об устранении препятствий технического характера.

Уже готов проект для населённых пунктов в пойме Прута. Уверены, что завершим и текущие проекты. Однако вопрос водоснабжения других населённых пунктов в Хынчештах остаётся открытым. Наша задача – найти технические возможности и обеспечить доступ к питьевой воде для всех жителей района, – уточнил глава кабмина.

На данном этапе работы в рамках текущего проекта завершены на 85%. На днях подрядчик завершил прокладку водопровода от села Немцень до села Кэцелень (8 км) и трубопровода от села Обилень до села Бужор (5,4 км). Также была разработана техническая документация по продлению акведука от села Бужор до села Мирешть.

Председатель районного совета Хынчешт Юрий Левинский заявил, что для обеспечения питьевой водой населённых пунктов, не предусмотренных в проекте, необходимо на 18 км удлинить водопроводную магистраль Кишинёв-Бардар до Хынчешт, что позволит подключить ещё 10 сёл (40 тыс. пользователей).

На заседании примары представили и иные начатые и незавершённые проекты, пишет moldpres.md. Так, в селе Столничень построено 80% внутренних сетей водоснабжения и 50% сетей канализации. В селе Сэрата-Галбенэ внедряется проект по расширению водопроводной сети. Также был запущен региональный проект в городе Хынчешты, который предусматривает водоснабжение 5-ти сёл. Другой проект предполагает строительство канализационных сетей в 6 населённых пунктах. Примар Хынчешт подчеркнул, что это насущная необходимость, так как только 30% района обеспечены канализацией.

Есть ситуации, когда примарии подают заявки на программы без учёта экономической рентабельности. Необходимо провести технико-экономическое обоснование проекта подключения к водопроводу в Яловенском районе. Давайте рассмотрим другие решения по водоснабжению, такие как подключение к поверхностным водам, районирование или подключение некоторых сёл к водопроводу в Леовском районе, и проведём всесторонний анализ, – отметил глава правительства.

Большинство примаров поддержали инициативу подключения к водопроводу в Яловенском районе. Премьер попросил представителей Министерства сельского хозяйства и окружающей среды инициировать обсуждение этого вопроса с районным советом Хынчешт, примарами, инженерами из Яловенского района и специалистами агентства “Apele Moldovei” для поиска оптимального решения по обеспечению граждан питьевой водой.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.