Премьер обсудил актуальные вопросы с примарами населённых пунктов Глодян (ФОТО, ВИДЕО)

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Ион Кику провёл сегодня рабочую встречу с примарами населённых пунктов Глодянского района. Местные публичные власти озвучили главные проблемы, с которыми они сталкиваются, и препятствия на пути их решения.

В частности, они рассказали о задержках в реализации программы «Хорошие дороги для всех». Выигравшая тендер компания должна была начать работы две недели назад, но по непонятной причине пока к ним не приступила. Премьер попросил ответственных разобраться с этой ситуацией.

Говорили и о проблеме водоснабжения. В Глодянах она стоит остро. Были начаты многие проекты, но все они были остановлены по разным причинам. Ион Кику поручил решить и этот вопрос.

Отдельно обсудили последствия прошедших не так давно ливней. Примары пострадавших населённых пунктов поблагодарили премьера за оперативную помощь.

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